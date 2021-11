D'lescht Woch goufen et 1.211 nei Covidinfektiounen, dat sinn der 91 méi wéi déi Woch virdrun.

Den Inzidenzwäert vun de Leit, déi net geimpft sinn, läit, bei 283 pro 100.000 Awunner. Däitlech méi niddreg ass dee Wäert bei Leit mat Vaccin, do läit e bei knapp 140 op 100.000.

Vun den 29 Patienten, déi am Spidol op enger normaler Statioun sinn, sinn der 17 net geimpft. Op der Intensivstatioun haten 10 vun 13 Leit kee Vaccin.

Et goufen déi lescht Woch 5 nei Doudesfäll. Den Duerchschnëttsalter vun deene Mënsche läit bei 79 Joer.

Den effektiven Reproduktiounswäert geet weider an d'Luucht, mat 1,12 ass e liicht méi héich gewiescht wéi déi Woch virdrun.

Am meeschten Infektioune gëtt et bei Kanner a Jonken bis 14 Joer, also bei där Populatioun, wou d'Majoritéit sech net kann impfe loossen. Do sinn et 298 Fäll op 100.000.

An der Grondschoul "Millermoaler" zu Iechternach gouf et 29 positiv Fäll, tëschent dem 25. Oktober an dem 8. November. 14 vun 29 Klasse ware betraff, wéinst der Allerhellegevakanz hat dat keng Auswierkungen op d'Organisatioun vum Schoulbetrib.

Déi lescht Woch goufen eng 13.800 Dosissen Vaccin gesprëtzt.

419.166 Leit hunn e kompletten Impfschema. Dat si 75,8 Prozent vun der Populatioun iwwer 12 Joer.

Hei dat offiziellt Schreiwes

COVID-19 : Rétrospective de la semaine du 1 au 7 novembre (10.11.2021)

Communiqué par : ministère de la Santé / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) Pour la semaine du 1 au 7 novembre, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a légèrement augmenté de 1.120 à 1.211 cas (+8%).

Parmi les 1.211 nouvelles infections, le taux d'incidence des nouvelles personnes testées positives non-vaccinées est de 283,05 pour 100.000 habitants et de 139,62 pour 100.000 habitants pour celles qui avaient un schéma vaccinal complet.

Parmi les hospitalisations, 17 patients sur 29 hospitalisés en soins normaux n'étaient pas vaccinés (12 avaient un schéma vaccinal complet), alors que 10 patients sur 13 en soins intensifs n'étaient pas vaccinés.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 1 au 7 novembre a diminué de 20.653 à 17.316.

26 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 21 pour la semaine d'avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 418. Depuis l'introduction des auto-tests, 804 résultats positifs ont été déclarés (aucun cas pour la semaine du 1 au 7 novembre). Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 7 novembre, le nombre d'infections actives a augmenté à 2.281 par rapport à 2.043 au 31 octobre et le nombre de personnes guéries est passé à 80.162 (par rapport à 79.194). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 a légèrement augmenté de 35,2 à 36,1 ans.

Pour la semaine du 1 au 7 novembre, 5 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. L'âge moyen des personnes décédées est de 79 ans.

Dans les hôpitaux, 29 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 24 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a augmenté de 10 à 13. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est passée de 59 à 57 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a augmenté avec 1,12 par rapport à 1,06 la semaine précédente, alors que le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 5,42% à 6,99%.

Le taux d'incidence a augmenté à 191 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 176 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

Par rapport à la semaine précédente, le taux d'incidence a augmenté dans toutes les tranches d'âge. La plus grande augmentation est enregistrée chez les 75 ou plus ans (+47%) suivi des 60-74 ans (+18%). Le taux d'incidence le plus élevé est enregistré chez les 0-14 ans avec 298 cas pour 100.000 habitants. Le taux d'incidence le plus bas est enregistré dans la tranche d'âge des 60-74 ans.

Quarantaines et isolements

Pour des raisons techniques, les données sur le nombre des contacts, le nombre de contacts en quarantaine et des cas en isolement n'ont pas pu être disponibles à temps pour la publication de ce rapport hebdomadaire.

Contaminations

Pour des raisons techniques, les données sur le nombre des contacts, le nombre de contacts en quarantaine et des cas en isolement n'ont pas pu être disponibles à temps pour la publication de ce rapport hebdomadaire.

École fondamentale Millermoaler à Echternach

À l'école fondamentale Millermoaler, 29 cas positifs ont été identifiés entre le 25 octobre et le 8 novembre 2021. 14 sur 29 classes ont été touchées. En raison du congé de la Toussaint, la grande majorité des cas positifs n'ont pas eu de répercussions sur l'organisation des classes.

Étant donné le nombre élevé de cas, le comité de pilotage « COVID & Education » a toutefois recommandé des mesures supplémentaires jusqu'au 12 novembre inclus : un test antigénique quotidien (au lieu de deux fois par semaine) pour les élèves et le personnel ; le port permanent du masque pour les élèves à partir du cycle 2 et les membres du personnel enseignant et éducatif des classes touchées.

Vaccinations : point de situation

Pour la semaine du 1 au 7 novembre, 13.806 doses ont été administrées au total. 3.729 personnes ont reçu une 1re dose, 1.589 une 2e et 8.488 personnes ont reçu une dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 10 novembre à 850.173. 419.166 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 75,8% par rapport à la population vaccinable (donc la population 12+)

Les prochains passages du « Impf-Bus »

Plus de détails sur https://www.vdl.lu/de/die-stadt/coronavirus-covid-19/mobiles-impfzentrum-impf-bus.

À noter que la vaccination se fait sans rendez-vous (carte d'identité et carte CNS obligatoires). Les personnes qui viennent faire leur 2e dose doivent ramener également leur le certificat de vaccination de la 1re dose.

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de Santé LNS https://lns.lu/en/departement/department-of-microbiology/revilux/.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Le niveau de contamination des 13 stations d'épuration échantillonnées étudiées par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) au cours de la semaine du 1 au 7 novembre a montré une prévalence toujours élevée du coronavirus dans les eaux usées au niveau national. Les niveaux d'ARN viral détectés étaient assez similaires à ceux observés au cours de la semaine précédente, avec toutefois une légère tendance à la baisse. Si on considère les données du mois écoulé une hausse progressive est visible. Au niveau régional, la tendance générale est très similaire.

L'ensemble des rapports CORONASTEP est disponible sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.

Dû à un problème technique, le rapport hebdomadaire va être publié demain.