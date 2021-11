E Mëttwoch géint 21.18 Auer ass um CR340 en Auto an e Bam gerannt. De CGDIS schwätzt vun engem Blesséierten.

Nieft dem Ettelbrécker Samu waren och Ambulanze vun Ëlwen an Housen op der Plaz, grad ewéi d'Pompjeeë vu Clierf an Housen.

Direkt zwee Blesséierter gouf et da kuerz no 22 Auer op der Nationalstrooss tëscht Trënteng a Réid. Hei krute sech zwee Gefierer ze paken. Och hei war de Samus-Noutdokter am Asaz, ënnerstëtzt vun Ambulanze vu Réimech an aus der Stad, grad ewéi vun de Kanecher a Mutferter Pompjeeën.