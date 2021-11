Aktuell soll kee Moderna-Vaccin méi bei Leit ënner 30 Joer benotzt ginn, eng deementspriechend Recommandatioun geet nach un d'Impfzenteren an Doktere raus.

Dat äntwert d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert op eng dréngend parlamentaresch Fro vun den CSV-Deputéierte Claude Wiseler a Marc Lies. Déi wollte wëssen, wéi hei am Land op de rezenten Avis vun der permanenter Impfkommissioun an Däitschland an engem änlechen Avis vun de Gesondheetsautoritéiten a Frankräich reagéiert gëtt. D'Stiko an déi franséisch Haute Autorité de Santé hate sech géint eng Impfung bei Jonke mat Moderna ausgeschwat, well deen Impfstoff de Risiko vun Häerzmuskelentzündungen a sougenannte Pericarditen (Entzündunge vum Häerz) erhéicht.