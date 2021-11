En Donneschdeg kuerz no 17 Auer koum et an der Avenue des Alliés zu Ettelbréck zu engem Accident, bei deem 2 Persoune verwonnt goufen.

Nieft dem Samu, waren och 2 Ettelbrécker Ambulanzen am Asaz, grad ewéi d'Pompjeeë vu Colmer-Bierg an Ettelbréck.

Den Accident hat am Feierowend-Trafic nawell fir Stau gesuergt.