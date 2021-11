Wärend der Pandemie huet sech erausgestallt, dass et séier zu Enkpäss ka kommen. Fir dass dat an Zukunft net méi virkënnt, muss et zu Ännerunge kommen.

D'Pandemie huet zäitweis d'Welt zum Stëllstand bruecht. Lues a lues gouf d'Ekonomie erëm ugekuerbelt. Ma Enkpäss an bei de Liwwerunge vu bestëmmte Materialien a Produiten si bis haut ze spieren. D'Schwaachstelle vu globale Liwwerketten si siichtbar ginn. D'Demande ass méi grouss wéi d'Offer. Wéi kënnen d'Liwwerkette gestäerkt ginn? Dat war eng vun de Froen, där een en Donneschdeg den Owend op enger Konferenz vu Cluster for logistics nogaangen ass.

Liwwerketten an der Pandemie

Duerch d'Globaliséierung kënne bannt kuerzer Zäit Wuere ronderëm d'Welt transportéiert ginn. Gëtt et dann awer nëmmen e klenge Problem bei engem vun de villen Zännrieder, déi mussen aneneen gräifen, huet dat grouss Repercussiounen. E Beispill sinn hei d'Chippen di an Autoe verbaut ginn, wou et den Ament weltwäit Enkpäss ginn.

Och Lëtzebuerg mëscht staark am Logistik Secteur mat. A 700 Entreprisë schaffen hei eng 14.500 Leit. Den LSAP Wirtschaftsminister Franz Fayot zeechent d'Situatioun op, wéi se den Ament da bei de Liwwerketten ausgesäit.

Franz Fayot: Déi global Liwwerketten an hiert Logistik Netzwierk sti viru bis elo onbekannten Erausfuerderungen. Och wann elo de Fokus op Enkpäss bei Materialien, Aarbechter, Transport oder der Energie läit, ginn d'Originnne vun dëser Kris méi wäit zréck wéi d'Pandemie. Och geopolitesch Tensiounen an Naturkatastrophe maachen Drock. Dofir muss fir méi Transparenz, Agilitéit an Effikassitéit gesuergt ginn.

Den Entrepreneure maachen da weiderhin d'Covid-Restriktiounen an deenen ënnerschiddleche Länner zu schafen. Fir den CEO vu Cargolux, de Richard Forson, ass China wéinst extrem strikte Reegelen den Ament den Elefant am Raum, wéi hien et ausdréckt.

Richard Forson: Dee gréissten Impakt ass, datt et a China op de Fluchhäfen u Leit feelt. Et sinn der net genuch do, fir kënnen all d'Commande fir den Export ofzewéckelen. Dat geet esouwäit, datt mir manner dacks op Shanghai fléien. Den Ament dauert et am Schnëtt 5 bis 6 Stonne fir e Fliger ze lueden, wou et virdrun 2 bis 2 an eng hallef Stonn gedauert huet.

Hien ass awer zouversiichtlech, datt China di 2. Hallschent vum nächste Joer wäert opgoen, well do dann di olympesch Wanterspiller sinn. Fir datt et an Zukunft net méi zu esou Enkpäss soll kommen, mussen aner Weeër fonnt ginn. De President vun der Chambre du commerce, de Carlo Thelen zielt op, wat a sengen Aen d'Erausfuerderungen an Zukunft sinn.

Carlo Thelen: Als éischt brauche mer eng digital Transformatioun. Zweetens dann eng Decarbonisatioun an drëttens musse mer Leit fannen, déi déi néideg Capacitéiten hunn, fir datt dëst méiglech gëtt.

Dat drëtt wier da wuel di gréissten Erausfuerderung. Fir d'Zukunft bräicht de Secteur vereinfacht Prozeduren, eng effizient Ënnerstëtzung a Subventiounen fir dat de Wandel reusséiert.