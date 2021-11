Eng Rei Mataarbechter, déi net konform zum 3G-System op der Schaff sinn, hätten antëscht grav Nodeeler.

Besonnesch beim Staat géifen d'Covid-Kontrolle plazeweis ganz rigid an onflexibel applizéiert. Ausgerechent bei den Administratioune vun der Santé a vun der Sécurité sociale wier de CovidCheck aus organisatoresche Grënn nach net ëmgesat ginn. Déi meescht Privatbetriber wieren iwwerdeems och net op de Wee vum CovidCheck gaangen, wéinst Bedenke beim Dateschutz. Dat deelen um Freideg de Moien déi 3 Gewerkschafte CGFP, OGBL an LCGB an engem Communiqué mat.

Eng Rei Mataarbechter, déi net konform zum 3G-System op der Schaff sinn, hätten antëscht grav Nodeeler. Verschiddener wieren net eragelooss ginn, wa se net noweise konnten, datt se entweder géint Corona geimpft, geheelt oder negativ getest sinn, mat allen erdenkleche Konsequenzen, déi sou eng Decisioun mat sech bréngt, heescht et am Schreiwes. Déi Betraffe ginn an hirer Prozedur um Verwaltungsgeriicht a virum Référé, wou Affäre méi séier tranchéiert ginn, vun de Syndikater ënnerstëtzt.

OGBL, LCGB a CGFP hunn zwee juristesch Avisen iwwert de CovidCheck gefrot, déi onofhängeg vuneneen zur Konklusioun komm wieren, datt dat neit Covid-Gesetz net mat anere Gesetzer iwwertenee stëmmt.