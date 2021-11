Kuerz no Hallefnuecht ass zu Péiteng an der Géigend vun der Maartplaz en Automobilist opgefall, dee schëtzeg a Richtung Rolleng ënnerwee war.

D'Policepatrull ass dem Auto nogefuer, deen doropshi weider Gas ginn huet, an deels mat iwwer 130 km/h duerch d'Uertschaft gerannt ass. E konnt awer op engem Parking gestoppt ginn. Well de Chauffer sech net un d'Uweisunge vun de Poliziste gehalen huet, huet e mussen immobiliséiert ginn. Den Alkoholtest war positiv an domat de Führerschäin fort.