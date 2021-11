Wéi de CGDIS mellt, gouf et e Samschdeg tëscht 15 a 16 Auer 5 Accidenter uechter d'Land.

Tëschent Dummeldeng an dem Waldhaff waren 2 Autoen aneneegerannt, um Lampertsbierg an der Avenue Victor Hugo war et en Auto géint e Moto, tëschent Réid an Aassel ass en Auto an e Bam gerannt an och tëschent Miersch an dem Rouscht an zu Uewerkuer sinn all Kéier 2 Autoen net laanschtenee komm. Bei de verschiddenen Accidenter gouf all Kéier eng Persoun blesséiert.