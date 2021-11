E Sonndeg géint 2.40 Auer waren tëscht Käerjeng a Péiteng 2 Autoen an e schroe Verkéiersaccident verwéckelt.

Wéi de CGDIS mellt goufe 4 Persounen heibäi schwéier blesséiert.

De Samu aus der Stad an deen aus dem Süde waren am Asaz, grad ewéi 2 Ambulanze vun Esch an d'Pompjeeë vu Käerjeng, Péiteng a Suessem-Déifferdeng.

Kuerz no 3 Auer ass en Auto um Belval zu Esch accidentéiert. Hei mellt de CGDIS 3 méi liicht blesséiert Persounen. D'Pompjeeë vu Monnerech an d'Stater Ambulanz waren op der Plaz.