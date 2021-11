E Méindeg am spéide Moien huet hie Rendez-Vous beim Chamberpresident Fernand Etgen.

Iwwerdeems d’Deputéiert aus der Chamberkommissioun iwwert d’Zukunft vun Europa e Méindeg den Owend e weidert Bistrosgespréich hunn a vun 6 Auer un am Tuerm zu Dikrech sinn, fir mat de Bierger ze schwätzen.

E Mëttwoch an en Donneschdeg ass nomëttes dann all Kéiers nees Plenière um Krautmaart.

Ënnert anerem wäert de Kooperatiounsminister Franz Fayot dës Woch seng Deklaratioun maachen an et gëtt eng Orientatiounsdebatt iwwert de Sujet vum Opruff zum Haass, eppes wat hautdesdaags jo ganz dacks iwwert Commentairen an de soziale Medien geschitt.