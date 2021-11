Zu Walfer ass e Méindeg den Owend en ausseruerdentleche Kongress vun der LSAP.

Op dësem wëll d’Regierungspartei ënnert anerem eng Statutten-Ännerung duerchkréien, déi et erméigleche soll, an de nächste Wale mat enger Duebel-Spëtzt op de Wal-Lëschten unzetrieden, respektiv eng duebel Parteispëtzt an Zukunft ze hunn.

Bis ewell ass dat an de Partei-Statutten nach net virgesinn.