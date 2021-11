Vill a laang Reunioune waren néideg: Lo si sech d'Responsabel aus dem Educatiounsministère an déi verschidden CGFP-Educateursgewerkschaften eens ginn.

En Dënschdeg gëtt den Accord ënnerschriwwen, deen den Aarbechtsvolume an d'Qualitéit vun de geleeschten Aarbechte vun den Educateuren nei reegelt. Nach virun engem Mount war d'Educateurs-Formatioun Sujet vun enger Debatt no enger Petitioun an der Chamber.

En Dënschdeg de Moien ënnerschreiwen déi 3 Educateurs-Vertriedungen den Accord da mam Minister Meisch. Dëst sinn d'Gewerkschaft vun den Educateurs Gradués (SLEG), d'Vertriedung vun den Educateuren (ALEE) an d'Educateuren, déi am Domaine vu Schüler mat spezifesche Besoine schaffen (SPEBS).

D'Invitatioun fir d'Signature vum Accord koum "last-minute" e Méindegowend vum Ministère. Dat no laange Verhandlungen, déi der Zoustëmmung virausgaange sinn.