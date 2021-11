Wat fir ee Wäi gëtt an der Schengen Lounge am Lëtzebuerger Pavillon zerwéiert? Déi Fro hat an der Lescht plazeweis fir Opreegung gesuergt.

D'CSV, d'LSAP an d'Piraten hate parlamentaresch Froen eraginn, déi de Wirtschaftsminister Franz Fayot an de Wäibauminister Romain Schneider elo beäntwert hunn. D'Lëtzebuerger Wënzer, déi zu Dubai proposéiert ginn, wiere bei engem "blind tasting" selektionéiert ginn. 6 wieren der erausgewielt an 3.600 Fläsche bestallt ginn. Alkohol an d'Emirater ze importéieren, wier schwiereg, an déi zwee Importateuren hätte keng Lëtzebuerger Produiten an hirem Portefeuille. Dofir hätten d'Organisateure vum Pavillon déi sëllegen Demarchë selwer gemaach. All dës Käschten hätten eng Auswierkung op de Verkafspräis vun de Wäiner an der Schengen Lounge, wuel wëssend, datt de Bedreiwer vum Restaurant op deene Produite quasi kee Benefice géing maachen. D'Exploitatioun vum Restaurant mécht den emiratesche Grupp "Jumeirah". De Verkaf vu Lëtzebuerger Wäi wier eng Konditioun gewiescht, woubäi de Bedreiwer zousätzlech Wäin aus anere Länner kann offréieren. De Lëtzebuerger Wäi géing awer systematesch vum Kichechef Kim Kevin De Dood a senge Mataarbechter an Evidenz gesat ginn. No 6 Wochen Aktivitéit an der Schengen Lounge wiere 60% Lëtzebuerger Wäiner a Cremante verkaaft ginn a 40% aner Wäiner.