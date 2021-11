Le ministère des Affaires étrangères et européennes tient à informer que suite à la décision de la Commission européenne en date d’aujourd’hui, les certificats émis par les autorités de la Géorgie, Moldavie, Nouvelle-Zélande et de la Serbie sont à considérer comme équivalent à partir du 16 novembre 2021. Ainsi, à partir d’aujourd’hui, les ressortissants de pays tiers disposant d’un certificat prouvant un schéma vaccinal complet émis par la Géorgie, la Moldavie, la Nouvelle-Zélande et la Serbie seront autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris pour des voyages non essentiels. À côté des certificats de vaccination émis par un État membre de l’Union européenne ou de l’espace Schengen, sont également reconnus par le Luxembourg les certificats prouvant un schéma vaccinal complet émis par les États tiers suivants: Albanie

Andorre

Arménie

États-Unis d’Amérique

Géorgie

Îles Féroé

Israël

Maroc

Moldavie

Monaco

Nouvelle-Zélande

Panama

République de Macédoine du Nord

Royaume-Uni

San Marino

Serbie

Turquie

Ukraine

Vatican Soulignons que toute personne, indépendamment de sa nationalité et de son lieu de résidence, titulaire d’un certificat de vaccination émis par l’un des États précités, peut se servir de ce certificat pour satisfaire aux mesures sanitaires additionnelles applicables pour tout déplacement par transport aérien à destination du Grand-Duché de Luxembourg. La liste de pays tiers dont les résidents sont autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y inclus pour les voyages non essentiels, reste à ce stade inchangé. Sont également autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché les ressortissants de pays tiers, si le voyage est considéré comme essentiel. À cette fin une demande expresse est à adresser par courriel (service.visas@mae.etat.lu) au Bureau des passeports, visas et légalisations du Luxembourg, en vue de l'émission d’une attestation spécifique. Par ailleurs, il convient de rappeler que des mesures sanitaires additionnelles sont applicables pour tout déplacement par transport aérien à destination du Grand-Duché de Luxembourg. Toute personne, à partir de l’âge de 12 ans et 2 mois, doit présenter à l’embarquement un des documents suivants: [1] contre la COVID-19, établi conformément à l’article 3bis de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19, à savoir un certificat de vaccination délivré par le Grand-Duché de Luxembourg, un État membre de l’Union européenne ou de l’espace Schengen. Sont également acceptés les certificats délivrés par certains États tiers (voir plus haut pour les États tiers concernés); Un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal completcontre la COVID-19, établi conformément à l’article 3bis de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19, à savoir un certificat de vaccination délivré par le Grand-Duché de Luxembourg, un État membre de l’Union européenne ou de l’espace Schengen. Sont également acceptés les certificats délivrés par certains États tiers (voir plus haut pour les États tiers concernés);

Un certificat de rétablissement établi, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953, pour les personnes qui ont subi une infection SARS-CoV-2 récente endéans les 6 mois avant leur déplacement et qui ont terminé la période d’isolement applicable dans le pays respectif avec disparition de tout symptôme d’infection;

[2] réalisé moins de 72 heures avant le vol ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2[3] réalisé moins de 48 heures avant le vol, par un laboratoire d’analyses médicales ou tout autre organisme autorisé à cet effet. Le résultat négatif de l’examen visé devra être présenté, le cas échéant accompagné d’une traduction, dans l’une des langues administratives du Luxembourg ou en anglais, italien, espagnol ou portugais. Le résultat négatif (sur papier ou document électronique) d’un test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) pour la détection de l’ARN viral du SARS-CoV-2 (méthodes PCR, TMA ou LAMP)réalisé moins de 72 heures avant le vol ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2réalisé moins de 48 heures avant le vol, par un laboratoire d’analyses médicales ou tout autre organisme autorisé à cet effet. Le résultat négatif de l’examen visé devra être présenté, le cas échéant accompagné d’une traduction, dans l’une des langues administratives du Luxembourg ou en anglais, italien, espagnol ou portugais. Les détails des règles applicables, y inclus la définition des voyages essentiels et les dérogations en place, ainsi que les modalités exactes des démarches à effectuer au préalable peuvent être consultés en suivant le lien ci-après: https://covid19.public.lu/fr/voyageurs/visiter-luxembourg.html. [1] a) Tout schéma qui définit le nombre et l’intervalle d’injections nécessaires à l’obtention d’une immunité protectrice suffisante et qui est complet dès l’administration des doses nécessaires prévues en cas d’administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. b) Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d’un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l’administration de la première dose quel que soit le vaccin administré [2] PCR: polymerase chain reaction; TMA: transcription-mediated amplification; LAMP: loop-mediated isothermal amplification [3] Conforme aux critères de l’OMS: antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays. Interim Guidance, 11 September, 2020, et inscrit sur la liste des tests antigéniques rapides établie sur base de la Recommandation 2021/C24/01 du 22 janvier 2021 Communication from the Ministry of Foreign and European Affairs concerning temporary immigration restrictions The Ministry of Foreign and European Affairs wishes to inform that following today’s decision of the European Commission, the certificates issued by the authorities of Georgia, Moldova, New Zealand and Serbia are to be considered as equivalent from 16 November 2021. Consequently, as of today, third country nationals holding a certificate proving a complete vaccination pattern issued by Georgia, Moldova, New Zealand and Serbia will be authorised to enter the territory of the Grand Duchy of Luxembourg, including for non-essential travel. Along with the vaccination certificates issued by a member State of the European Union or the Schengen Area, Luxembourg also recognizes certificates proving a complete vaccination pattern issued by the following third countries: Albania

Andorra

Armenia

Faroe Islands

Georgia

Israel

Moldova

Morocco

Monaco

New Zealand

Panama

Republic of North Macedonia

San Marino

Serbia

Turkey

United Kingdom

United States of America

Ukraine

Vatican It is noted that any person, regardless of nationality and place of residence, holding a vaccination certificate issued by one of the aforementioned states, can use their certificate to meet the additional health measures applicable for all travel by air transport to the Grand Duchy of Luxembourg. The list of third countries whose residents are authorised to enter the Grand Duchy of Luxembourg, including for non-essential travel, remains unchanged at this stage. Are also authorised to enter the Grand Duchy of Luxembourg, third country nationals if their travel is considered essential. To this end, an express request is to be sent by e-mail (service.visas@mae.etat.lu) to the Passport, Visa and Legalization Office in Luxembourg in order to be issued the relevant document. Furthermore, it is recalled that additional health measures are applicable for all travel by air transport to the Grand Duchy of Luxembourg. Any person aged 12 years and 2 months or above, is required to present, before boarding a flight to Luxembourg: [1] against COVID-19, established in accordance with article 3bis of the amended law of 17 July 2020 on measures to combat the COVID-19 pandemic, namely a vaccination certificate issued by the Grand Duchy of Luxembourg, a Member State of the European Union or the Schengen Area. Certificates issued by certain third countries are also accepted (see above for the relevant third countries); Either a vaccination certificate attesting to a complete vaccination patternagainst COVID-19, established in accordance with article 3bis of the amended law of 17 July 2020 on measures to combat the COVID-19 pandemic, namely a vaccination certificate issued by the Grand Duchy of Luxembourg, a Member State of the European Union or the Schengen Area. Certificates issued by certain third countries are also accepted (see above for the relevant third countries);

Or a recovery certificate established in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2021/953, for people who have had a recent SARS-CoV-2 infection within 6 months prior to travel and who have completed the applicable isolation period in the respective country with resolution of all symptoms of infection;

[2] carried out less than 72 hours before the flight or of a SARS-CoV-2 rapid antigen test[3] carried out less than 48 hours before the flight, by a medical analysis laboratory or any other entity authorised for this purpose. The negative result of the test must be presented, if necessary, accompanied by a translation in one of the administrative languages of Luxembourg or in English, Italian, Spanish or Portuguese. Or the negative result (on paper or electronically) of a nucleic acid amplification test (NAAT) for the detection of SARS-CoV-2 viral RNA (PCR, TMA or LAMP methods)carried out less than 72 hours before the flight or of a SARS-CoV-2 rapid antigen testcarried out less than 48 hours before the flight, by a medical analysis laboratory or any other entity authorised for this purpose. The negative result of the test must be presented, if necessary, accompanied by a translation in one of the administrative languages of Luxembourg or in English, Italian, Spanish or Portuguese. The details of the applicable rules, including the definition of essential travel and the derogations in place, as well as the exact procedures to be carried out beforehand can be consulted by following the link below: https://covid19.public.lu/en/travellers/visiting-luxembourg. [1] a) Any pattern that defines the number and interval of injections necessary to achieve sufficient protective immunity and is complete upon administration of the required doses if multiple doses are given or, for single-dose vaccines, after a 14-day interval. b) For persons who have recovered and have been vaccinated within 180 days of the first positive NAAT test result, the vaccination pattern is complete 14 days after the administration of the single dose of any vaccine administered. [2] PCR: polymerase chain reaction; TMA: transcription-mediated amplification; LAMP: loop-mediated isothermal amplification. [3] In accordance with the World Health Organization criteria: antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays, Interim Guidance, 11 September 2020, and listed in the list of rapid antigen tests established on the basis of Recommendation 2021/C24/01 of 22 January 2021.