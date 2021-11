Wéi de CGDIS den Dënschdegowend mellt, sinn am Nomëtten zwou Persounen am Stroosseverkéier blesséiert ginn.

Deen éischten Accident war géint 13 Auer an der Rue Marie et Pierre Curie um Verluerekascht an der Stad. Do waren zwee Autoen anenee geknuppt, eng Persoun gouf dobäi blesséiert. Eng Ambulanz a weider Secouristen aus der Stad waren am Asaz.

Ëm 16.30 Auer sinn an der Rue de Holzem ee Motorrad an een Auto anenee gerannt. Och hei gouf eng Persoun blesséiert. Eng Ambulanz aus Suessem/Déifferdeng war op der Plaz, genee wéi den CIS Kaler.