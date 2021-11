Géint 11.30 Auer e Mëttwoch huet en Automobilist tëscht Useldeng an Iewerleng aus bis elo nach ongekläerte Grënn d'Kontroll iwwer säi Won verluer.

An der Suite ass de Mann mat sengem Won an e Bam gerannt. De Chauffer gouf beim Accident blesséiert a gouf an d'Spidol bruecht.