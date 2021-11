Dofir wëll de Kooperatiounsminister d'Zesummenaarbecht mat dem Ëmwelt- a Finanzministère verstäerken.

De Klimaschutz an d'Ziler vum Paräisser Ofkommes sollen nach méi an der Entwécklungszesummenaarbecht verankert ginn. Dat sot de Kooperatiounsminister Franz Fayot bei senger Deklaratioun an der Chamber. An deem Sënn soll d'Zesummenaarbecht mam Ëmweltministère a mam Finanzministère verstäerkt ginn. Nieft der Klimakris, déi déi aarm Länner vill méi staark trëfft, spieren d'Zillänner vun der Lëtzebuerger Ënnerstëtzung och d'Covidkris nach ëmmer méi staark. Et géing ee Liicht um Enn vum Tunnel gesinn, ma déi Luucht wier net an all Land d'selwecht hell, sou de Franz Fayot.

Extrait Franz Fayot

"Vill Entwécklungslänner hunn nach ëmmer kee gudden Zougang u Vaccinen an déi ekonomesch Relance bleift och oft nach schwaach. D'Pandemie huet e staarke Réckfall verursaacht a Saachen Aarmut, Educatioun, Ernärung, Sécherheet an a villen anere Beräicher. Loosse mer net vergiessen, dass méi wéi 100 Millioune Leit an d'extrem Aarmut gefall sinn, wéinst de Konsequenze vum Covid an eng 250 Millioune Leit hir Aarbecht verluer hunn. Ganz ze schweige vun de Millioune Kanner, déi net an d'Schoul konnte goen an a ville Länner nach ëmmer net kënne goen."

Lëtzebuerg hätt bis ewell 400.000 Impfdosissen un de sougenannte Covax-System ginn an d'lescht Woch wier iwwerdeems decidéiert ginn, déi finanziell Moyenen op elo 4 Milliounen Euro ze verduebelen, fir Impfungen an deene méi aarme Länner zur Verfügung ze stellen.

