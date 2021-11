Si schaffe ronderëm d'Auer a féieren eis vun A op B. Am beschte Fall iwwert de séierste Wee.

Am Kader vun eiser Serie "Nuetsschicht" stelle mir Iech all Woch Portraite vu Mënsche vir, déi nuets schaffen, an ouni déi d'Beruffswelt hei am Land net funktionéiere géif.

Haut ass et um Tour vum José Mirão. Hie schafft zanter méi wéi 5 Joer als Taxi-Chauffer. Besonnesch ass, datt den 39 Joer jonke Papp nëmmen an der Nuecht schafft. Dann, wann op eise Stroossen e gutt Stéck manner lass ass.