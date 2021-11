Um Donneschdeg de Moie géint 6.40 Auer huet et an der Route de Biissen um Rouscht gerabbelt, dat op der Héicht vun der ZAC Klengbousbierg.

RTL-Informatiounen no waren 2 Ambulanzen op der Plaz, grad ewéi d'Police an de CGDIS vu Biissen.

© De Klautjen

D'Police mellt dann um Donneschdeg de Moien en Accident vun e Mëttwoch géint 15.30 Auer op der A13, tëscht Fréiseng an Helleng. Hei war en Automobilist mat sengem Gefier an e Signaliséierungswon vu Ponts et chaussées gerannt an huet sech doropshin iwwerschloen. Béid Persounen am Auto goufe mat liichte Blessuren an d'Spidol bruecht. Wärend den Opraumaarbechte war eng Spuer fir ongeféier 1 Stonn fir den Trafic gespaart.