Dee muss sech awer elo och confirméieren - dat sot den Direkter vun der Handelskummer Carlo Thelen bei der Presentatioun vun hirem Avis virun der Press.

D'Chambre de commerce wéilt den Ament net méi vu Relance, ma éischter vu Stabilisatioun schwätzen. D'Wirtschaft an d'Staatsfinanzen hätte sech dëst Joer zwar besser erholl, wéi erwaart, ma elo géing een eng Rei Phenomener observéieren, déi ee gutt am Ae hale misst.

«Mir gesinn effektiv, dass d'Energiepräisser ugefaangen hunn ze derapéieren, datt Probèmes d'approvisionnement do waren, déi ëmmer méi Secteure beaflossen, datt och e Manque de main d'ouevre do ass a ganz vill Secteuren. An dat féiert natierlech zu inflationisteschen Tendenzen, déi verschidden Observateuren dovun ausgaange waren, datt déi nëmme momentan wieren, anerer soen awer elo, dass déi Inflatioun sech vläicht nach méi laang och nach an den Exercice 2022 eran installéieren. An dann huet een natierlech zu Lëtzebuerg den Impakt op d'Indexatioun an op d'Automatismen, déi da rullen, woubäi op där anerer Säit awer d'Rentabilitéit vun de Betriber nach net do ass, wou se misst sinn.»

De Carlo Thelen- Avis Budget

An den Aen vun der Chambre de commerce mussen 3 Prioritéiten an der budgetärer Politik gesat ginn: d'Diversifikatioun vun der Wirtschaft, d'Digitalisatioun an d'energetesch an ëmweltfrëndlech Transitioun. Allerdéngs wieren d'Investissementer an de Beräicher Diversifikatioun an Digitalisatioun net op der Héicht vun den Ambitiounen. Wat Energie a Klima ugeet, feelt et der Handelskummer un Detailer, wou déi héich Investissementer hi sollen.