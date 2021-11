Dat präziséiert den zoustännege Minister Claude Meisch an der entspriechender Kommissioun.

Den Educatiounsministère geet dovunner aus, datt 80% vun de Kanner am Fondamental an 20% vun de Schüler a Schülerinnen am Lycée vum geplangte gratis Mëttegiessen an der Schoul profitéiere wäerte kënnen.

Déi Aschätzung huet de Claude Meisch, dem Chambersite no, e Mëttwoch an der zoustänneger Kommissioun ginn. Et géifen also zwee verschidde Berechnungsmodussen applizéiert ginn.

Dem DP-Minister no, géif dat dorunner leien, well een d'Mesure sou séier wéi méiglech wéilt ëmsetzen. D'Hëllef soll den 1. Januar a Kraaft trieden. Am Staatsbudget sinn eng 20 Milliounen Euro virgesinn.