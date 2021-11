Als Ursaach nennt d'Generalinspektioun vun der Securité sociale déi sanitär Kris.

Den Taux vun den Deeg vun Absencë par Rapport zu den Deeg vun Presenze louch zejoert bei ronn 4,6 Prozent. D'Hausse betrëfft esouwuel déi méi kuerz Absencen, ewéi och d'Fäll vu laange Krankschreiwungen.

An der Moyenne huet eng Absence zejoert net grad 10 Deeg gedauert.

D'Etüd beschränkt sech op Salariéen am Privatsecteur an Employéë beim Staat. Staatsbeamte ginn net berécksiichtegt. Virun allem bei Beruffer, wou kierperlech vill geschafft gëtt, ware méi Leit krankgeschriwwen. Am héchste war d‘Hausse mat plus 32 Prozent bei den administrativen Aktivitéiten a mat 23 Prozent am Gesondheets- a Sozialberäich.

Eenzeg am Finanzsecteur si manner Leit krankheetsbedéngt net schaffe gaangen. Dat läit dem Sozialminister Romain Schneider no virun allem dorunner, dass déi Salariéë wéinst der Covidkris vill vun doheem aus geschafft hunn.

Gutt 27 Prozent vun de Leit waren zejoert wéinst Infektiounskrankheeten net op der Schaff. 14 Prozent waren Covid-bedéngt Absencen. Wéinst osteopatheschen oder mentale Problemer waren déi concernéiert Leit dacks méi laang ausgefall.

Den Absenteismus kascht, well déi krankgemellt Salariéen jo weider bezuelt ginn: ronn 900 Milliounen Euro waren et zejoert, wann een d'Chargë vum Patron an déi vun der Gesondheetskeess zesummerechent. 2019 waren et nach ronn 775 Milliounen Euro.