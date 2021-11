Le ministère de la Protection des consommateurs a effectué des contrôles auprès des boucheries et comptoirs de viande dans les supermarchés concernant l’application correcte de la tare. Une partie non négligeable des établissements contrôlés n’était pas au courant de la législation à appliquer. Lors d’un deuxième passage des contrôleurs, la majeure partie des commerces s’était mise en conformité avec les prescriptions du Code de la consommation. Certains professionnels, cependant, continuaient à ignorer leurs obligations et ont été sanctionnés. La tare en général Lors de l’achat d’aliments frais en vrac, le commerçant a le droit de facturer l’emballage de ces aliments au consommateur. Le prix de l’emballage, cependant, ne doit pas dépendre du poids et du prix de l’aliment acheté, mais doit être fixé séparément. Avant de peser les aliments, le commerçant ajustera donc sa balance en déduisant la tare pour que le poids de l’emballage n’affecte pas le prix de l’aliment en question. Dans les grandes surfaces, où il est souvent possible de peser soi-même certains aliments, p.ex. fruit et légumes, les balances disposent idéalement d’une touche «Tare». Le consommateur doit donc appuyer sur ce bouton avant de peser ses produits. Il arrive encore qu’une ou plusieurs tares par défaut soient programmées d’office en fonction du poids des emballages mis à disposition par le professionnel. Contrôles des boucheries et comptoirs de viande dans les supermarchés Dans sa fonction d’autorité compétente en charge de la mise en œuvre du droit de la consommation, le ministère de la Protection des consommateurs (MPC) effectue régulièrement des contrôles d’affichage et d’indication des prix dans les commerces. Dernièrement, il a effectué des contrôles spécifiques concernant l’application correcte de la tare auprès des boucheries et comptoirs de viande. De 41 établissements contrôlés, 18 n’affichaient pas correctement la tare. Il s’est avéré qu’une partie non négligeable de ces commerces ne semblait pas être au courant de la législation en la matière et les représentants du MPC ont profité pour informer et sensibiliser les professionnels concernés sur leurs obligations. Un recontrôle a cependant montré que tous les commerces n’avaient pas profité de l’occasion pour se mettre en conformité avec le Code de la consommation et six enseignes ont été sanctionnées par la suite. Le MPC continuera à effectuer des contrôles axés sur la tare dans les commerces luxembourgeois. Des échanges avec les fédérations respectives sont en cours afin de procéder à une sensibilisation à plus large échelle de leurs membres sur cette thématique. Conseils aux consommateurs Que ce soit chez le boucher, dans un supermarché, sur un marché ou à une foire, dès que des aliments en vrac sont emballés et pesés pour être achetés, la tare doit être enlevée par le commerçant ou par le consommateur lui-même. En cas de doute, le MPC conseille de se renseigner directement auprès du vendeur si la tare a été correctement appliquée. En cas de besoin, les consommateurs peuvent également s’adresser au MPC via info@mpc.etat.lu.