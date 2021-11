25.000 Ënnerschrëfte sinn néideg. Ënnerschreiwe kann ee bei sech op der Gemeng.

Vun e Freideg (19. November) un a bis den 20. Dezember kann ee via Gemengen eng Petitioun ënnerschreiwen, fir e Referendum iwwert d’Revisioun vum Kapitel "Justiz" an der Verfassung ze fuerderen. D’Chamber hat den 20. Oktober an engem éischte Vott d’Revisioun ugeholl, lo kënnen ageschriwwe Bierger e Referendum amplaz vun engem zweete Vott an der Chamber froen.

D’Gemenge ware supposéiert, d’Bierger iwwert d’Petitioun z’informéieren, och iwwert wéini a wou se kënnen ënnerschreiwen. Op der Homepage vun der Ville de Luxembourg stinn elo praktesch Informatiounen. Um Internetsite vun der Ville d’Esch steet am Moment nach ëmmer näischt. Hei de Link vun der Stater Gemeng.