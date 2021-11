Wéinst de Wiederprognosen ëm 0 Grad gouf decidéiert, d'Wanteraktioun virzäiteg ze lancéieren.

Wéi et an engem Communiqué vum Familljen- an Integratiounsministère heescht, ginn d'Dortoirë vun der Wanteraktioun um Findel schonn en Dënschdeg um 19.15 Auer op.

Den Accueil dagsiwwer ass vun e Mëttwoch un a Betrib.

D'Wanteraktioun geet bis den 31. Mäerz. Dës stellt all Joers Leit ouni feste Wunnsëtz en Ënnerdaach, Iessen an e medezineschen a psychosozialen Encadrement am Wanter zur Verfügung.

Ouverture anticipée de la Wanteraktioun

Communiqué par : ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région / Dräieck asbl En raison des prévisions météorologiques qui annoncent des températures autour de 0 degrés, le Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région et son partenaire Dräieck asbl ont décidé de lancer prématurément l'Action Hiver (Wanteraktioun - WAK).

La WAK est une action humanitaire dont le but est d'éviter que des personnes sans-abri ne soient victimes d'hypothermie par période de grand froid. Elle se déroule dans la structure d'urgence multifonctionnelle au Findel et commence en principe le 1er décembre et se termine le 31 mars.

Le foyer de nuit sera ouvert dès mardi 23 novembre à partir de 19h15.

Le foyer du jour sera accessible aux bénéficiaires dès le 24 novembre à midi. L'organisation de l'hébergement et l'encadrement des bénéficiaires sont assurés par la Dräieck asbl qui assure la gestion de la WAK depuis le 1er janvier 2021. Cette association est constituée des trois organisations Caritas Luxembourg, la Croix-Rouge luxembourgeoise et Inter-Actions.

La coordination de terrain sera ouverte le 23 novembre pour les inscriptions des bénéficiares de 11h30 à 16h.