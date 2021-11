Tëschent Beetebuerg an Helleng, Ierpeldeng a Fréiseng an zu Hollerech sinn e Freideg den Owend all Kéier Autoen net laanschtenee komm.

1 Blesséierte gouf et och bei engem Accident op der Escher Autobunn tëschent Märel an dem Zéissenger Kräiz an dee 4 Gefierer verwéckelt waren. Géint hallwer 10 gëschter Owend goufen 3 Persoune verwonnt wéi sech en Auto tëschent dem Biergerkräiz a Bäreldeng iwwerschloen huet. An 2 Blesséierter gouf et géint 20 op 3 hënt op der Areler Autobunn tëschent Helfent a Stroossen, hei sinn 2 Autoen anenee geknuppt.