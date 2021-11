Novollzéien, wéi iwwerwältegend eng Gebuert ass, kënne wuel just Elteren an natierlech och d'Fleegepersonal, wat dobäi assistéiert.

Zejoert goufen et an der Maternité méi wéi 3.200 Gebuerten. An de leschte Woche koume ronn 9 Puppelcher den Dag op d'Welt. Dacks och an der Nuecht. Am Kader vun eiser Serie "Nuetsschicht" hu mir d'Yasmine Laribi, wat zanter 21 Joren als Hiewan schafft, mat der Kamera begleet a gekuckt, wéi d'Ambiance nuets an der Salle d'accouchement ass.

