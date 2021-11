De Prozess wéinst presuméiertem Outrage an Intimidatioun vun engem Magistrat duerch den Affekot André Lutgen geet en Dënschdeg de Moie weider.

Am Juli war de Prozess jo ënnerbrach ginn, well den implizéierten Untersuchungsriichter Filipe Rodrigues dem Riichter vum Prozess Stéphane Maas Partialitéit reprochéiert hat. De Prozess fänkt dann elo nees bei Null un.

De Prozess geet jo zeréck op een déidlechen Aarbechtsaccident am Mee 2017 bei ArcelorMittal zu Déifferdeng. Den Untersuchungsriichter Filipe Rodrigues hat deemools den Haaptsécherungsautomat um Site vum Stolproduzent, wou den Accident geschitt war, ofgespaart. Dat nennt een am Fachjargon "eng Scellée drop maachen". All Stonn, wou deemools net normal konnt geschafft ginn, huet de Betrib 122.000 Euro verluer. Dës Scelléeë wäre méi laang en place gewiescht, wéi se hätte missen an déi ganz Produktioun hätt riskéiert, gestoppt ze ginn an deementspriechend hätten och kënnen 200 Aarbechter an de Chômage falen, sou de Reproche.

Wéinst dëser Drénglechkeet hat den Affekot vun ArcelorMittal, den André Lutgen, de Beschëllegten an dësem Prozess e Bréif gemaach un den Untersuchungsriichter Filipe Rodrigues, mat der Fro, wéini dës Scelléeë géingen opgehuewen ginn. Deen huet dorop net reagéiert. Doropshin hat de Maître Lutgen nach e Bréif gemaach un den deemolege Wirtschaftsminister Etienne Schneider, den deemolege Justizminister Félix Braz an d'Procureure générale d'Etat Martine Solovieff. Dës Interventioune vum Affekot Lutgen huet de Riichter Rodrigues als Intimidatioun opgeholl, fir d'Enquête ze beaflossen.

Prozess Affekot vs. Riichter / Rep. Annick Goerens

Am Prozess huet de Riichter Stéphane Maas méi wéi 1 Mol gefrot, firwat de Rodrigues d'Scelléen net direkt opgehuewen huet, wéi e konnt. Et war nämlech sou, dass den Expert den 3. Juni moies um 11 Auer passéiert ass, duerno hätten d'Scelléeë kënnen opgehuewen ginn. Mä dat geschitt eréischt owes um 7 Auer. De Filipe Rodrigues verdeedegt sech a seet, hien dierft guer net mat Affekote schwätzen, déi Partie tiers wieren.

De Riichter Stéphane Maas weist sech verwonnert iwwer déi ganz serréiert Interpretatioun vum „Secret d'instruction", déi de Filipe Rodrigues hätt. Et géing néierens stoen, dass een Untersuchungsriichter net dierft den Telefon an de Grapp huelen an engem Affekot uruffen. Dës Inexistenz un Dialog ass de sprangende Punkt vun dësem Prozess, deen d'ailleurs reportéiert gouf, well de Filipe Rodrigues dem Riichter Maas Befaangenheet virgehäit huet. Hien géing behandelt gi wéi en Ugekloten an net wéi een Zeien, deen hie jo awer wier.

Dëse Prozess geet awer ëm wäit méi wéi d'Fro, ob een Affekot wierklech ee Riichter ënner Drock gesat huet. Dëse Prozess relancéiert nämlech een Debat iwwer d'Onofhängegkeet vun der Justiz, d'Meenungsfräiheet vun den Affekoten an d'Aart a Weis, wéi Enquêtë vun der Justiz gefouert ginn.