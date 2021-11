Dës Woch ass "European Testing Week", also Europäesch Testwoch. Dobäi geet et awer net ëm Tester op de Coronavirus, mä ëm den HIV-Virus.

HIV-Preventioun European Testing Week / Reportage Fanny Kin

An Zesummenaarbecht mam Gesondheetsministère sensibiliséiert de Service HIV-Berodung vun der Croix-Rouge dofir dës Woch verstäerkt op d'Virdeeler, fir sech testen ze loossen.

Wéini stierwen ech? Déi Fro géingen ëmmer nach ganz vill Leit stellen, wa se erausfannen, datt si HIV-positiv sinn, seet d'Laurence Mortier vun der HIV-Berodung. Mat engem Traitement kéint een haut awer mam Virus liewen, et misst een ebe just wëssen, datt een en huet. Schätzunge vum europäeschen Zentrum fir d'Preventioun vun ustiechende Krankheeten no wësse 15-20 Prozent vun de Leit, déi infizéiert sinn, dat awer net. Dofir soll ee sech och all Kéier wann een ongeschützte Sex mat enger Persoun huet, vun där een de Status net kennt, teste loossen.

"Mir kënnen en Test direkt mat der Bluttanalys, 6 Wochen no der Risikosituatioun maachen, an do ass d'Resultat 100% sécher, a mam Schnelltest, zum Beispill hei an der HIV-Berodung, dat ass 12 Wochen no der Risikosituatioun", sou d'Laurence Mortier.

Bei der HIV-Berodung vun der Croix-Rouge kann ee sech och Tester bestellen, fir selwer ze maachen. Dee fonctionéiert änlech wéi de Covid-Schnelltest, just dass een am Plaz sech an der Nues ze wullen, sech an de Fanger pickt an eng Drëps Blutt hëlt.

"Et ass wéi e Covid-Test, eng kleng Flëssegkeet fir eng Reaktioun ze maachen, an d'Persoun muss 20 Minutte waarden, fir e Resultat ze kréien. An dat ass och wéi bei de Covid-Tester, ee Stréch ass d'Kontroll, an 2 Strécher heescht dass et positiv ass", erkläert d'Laurence Mortier vun der HIV-Berodung.

D'Resultat vun engem positiven Test gëtt dann nach eemol mat engem Blutttest kontrolléiert. D'Laurence Mortier erkläert: "Zum Beispill hei an der HIV-Berodung, wa mir e positiivt Resultat kréien, proposéiere mir eng Bluttanalys a maachen direkt eng Prise de sang a mir schécken d'Blutt an d'Spidol, de CHL, dat ass d'Haaptspidol fir déi ustiechend Krankheeten, a mir proposéieren och e Rendez-vous ze huele mat engem Spezialist."

Blutttester kann een donieft och ënnert anerem anonym, gratis an ouni Rendez-vous beim Nationallabo LNS zu Diddeleng maachen. Déi Offer hätt een d'ganzt Joer, ma et wier wichteg zweemol d'Joer verstäerkt dorop opmierksam ze maachen, sou den Trung Nguyen, Responsabele vum Service Virologie-Sérologie: "Surtout pendant la période de covid, on a focalisé toute l'énergie, tout l'effort sur le covid. Et la plupart des gens oublit qu'il y a aussi d'autres pathologies qui sont aussi importantes et qui sont aussi mortelle. C'est pour ça qu'on relance la compagne."

Wann een HIV-positiv ass, kritt een e Medikament géint de Virus, nach ee mol d'Laurence Mortier vun der HIV-Berodung: "D'Traitement ass elo eng Pëll pro Dag. A mat dësem Traitement, normalerweis, ongeféier 6 Méint nodeems et ugefaange gouf, ass d'Persoun "indetectable"."

An dat heescht och, datt een de Virus dann net méi ka weider ginn. Fir d'HIV-Epidemie ze stoppe wier et dofir wichteg, datt ee jiddereen traitéiert, deen de Virus a sech dréit.

De Communiqué

European Testing Week «Tester-Traiter-Prévenir» (22-29.11.2021)

Communiqué par : ministère de la Santé / HIV Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise

À l'approche de la Journée mondiale du sida, le service HIV Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise organise, avec le soutien du ministère de la Santé, ses actions annuelles de prévention des nouvelles infections et de solidarité avec les personnes vivant avec le VIH.

«Tester-Traiter-Prévenir». C'est avec ce slogan que la campagne de la Semaine européenne de dépistage débute ce 22 novembre.

«40 ans après l'apparition des premiers cas de sida, nous sommes loin de la détresse engendrée à l'époque à l'annonce du diagnostic de séropositivité», affirme Paulette Lenert, ministre de la Santé. «En 2021, faire un test de dépistage du VIH doit plus que jamais être un geste spontané de prévention.»

Tester: le test de dépistage reste le seul moyen de savoir si une personne est infectée par le virus de l'immunodéficience humaine – VIH ou non. En effet, une fois dans le corps, le VIH s'attaque progressivement aux défenses immunitaires, mais mettra plusieurs années avant de les affaiblir et voir l'apparition de symptômes liés au développement de maladies opportunistes.

Traiter: une fois l'infection au VIH dépistée, un traitement antirétroviral permet de neutraliser le virus, qui ne peut alors plus continuer à se multiplier et à détruire le système immunitaire. Au plus tôt ce traitement est débuté, au mieux il sera efficace pour préserver l'état de santé de la personne vivant avec le VIH.

Prévenir: grâce au traitement antirétroviral, la quantité de VIH dans le corps sera réduite au point de devenir indétectable. Une charge virale indétectable signifie que la quantité de virus dans le corps est tellement faible, qu'elle ne suffit plus pour infecter son/a partenaire sexuel/le.

I=I: Indétectable=intransmissible!

Le dépistage et le traitement antirétroviral font donc partie des outils de prévention essentiels pour réduire les nouvelles infections au VIH. «Grâce aux traitements antirétroviraux, et notamment la trithérapie, une personne vivant avec le VIH peut gérer son quotidien, ses projets de vie et son désir d'enfants comme les autres», explique Sandy Kubaj, chargée de direction du service HIV Berodung.

Le service HIV Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise, avec le soutien du ministère de la Santé, organise la Semaine européenne de dépistage, qui a lieu du 22 au 29 novembre.

Il est possible de faire un test rapide, gratuit et anonyme au service HIV Berodung, 94 boulevard Général Patton, le lundi et mercredi de l'année de 17 à 19 heures, ainsi qu'au Centre LGBTIQ+ Cigale, 16 rue Notre Dame, le jeudi de 12 h 30 à 14 h 30.

D'autre part, les laboratoires Bionext et Ketterthill offrent un dépistage gratuit du VIH par prise de sang durant cette semaine.

Plus d'informations sur www.dimps.lu.

Durant toute l'année, possibilité de faire un dépistage par test rapide, anonyme et gratuit:

HIV Berodung Croix-Rouge les lundis et mercredis de 17 à 19 heures

Centre LGBTIQ+ CIGALE les jeudis entre 12 h 30 et 14 h 30

Envoi d'autotest de dépistage VIH gratuit: demande au (+352) 27 55-45 00 ou par e-mail à hivberodung@croix-rouge.lu.

Durant toute l'année, possibilité de faire un dépistage anonyme et gratuit par prise de sang:

Laboratoire national de santé à Dudelange

Centre hospitalier Luxembourg

Centre hospitalier Emile Mayrisch

La «Love Baguette» – la baguette solidaire

La «Love Baguette» c'est déguster une baguette de qualité tout en faisant une action solidaire.

Dès ce lundi 22 novembre et jusqu'au 1er décembre − Journée mondiale du sida inclus −, vous pouvez acheter cette baguette façonnée en forme de ruban rouge, icône de la solidarité aux personnes vivant avec le VIH.

Pour la 3e année consécutive, l'artisan de saveurs Namur soutient les actions de prévention du service HIV Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise en réalisant des love baguettes. Celles-ci sont mises en vente au prix de 2,20 euros dont 1 euro est versé au profit du service. La «Love Baguette» est le fruit d'une matière première et d'un savoir-faire de tradition à la française. La farine labellisée «label rouge» est garantie sans additif et est sélectionnée pour son goût et sa couleur. Acheter une love baguette, c'est donc non seulement déguster une baguette originale et de qualité, mais c'est surtout réaliser une action solidaire à l'approche de la Journée mondiale du sida.

Solidarité autour de l'arbre commémoratif

En 2020 l'ASBL Paticka a symboliquement remis l'arbre commémoratif, planté en 2016 en mémoire des personnes décédées du sida, mais également un symbole du soutien à toutes les personnes vivant avec le VIH, au service HIV Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise.

Le 26 novembre à 10 h 30, le service HIV Berodung organise une cérémonie à quelques jours de la Journée mondiale du sida autour de cet arbre commémoratif. Des membres du service, du Comité de surveillance du sida et des personnes concernées y déposeront une gerbe fleurie en l'honneur des personnes décédées et en soutien aux personnes vivant avec le VIH. Toute personne souhaitant montrer son soutien est la bienvenue à ce rassemblement au Parc de l'Europe à Dommeldange.