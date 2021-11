RTL Lëtzebuerg an atHome Group hu sech zesummegedoen, fir engem gemeinsame Publikum Contenu ze proposéieren.

Zanter Oktober diffuséiert RTL d'Annoncë vun atHomeTV a LuxautoTV op RTL Télé Lëtzebuerg. D'Spectateuren, respektiv d'Interessente vun engem Objet, brauche just de QR-Code op der Tëlee ze scannen, fir méi Detailer iwwert d'Annoncen ze kréien. D'Offer vun all den Immobilien- an Autosannoncë fënnt een och op RTL.lu (immo | auto), RTL 5 minutes (immo | auto) an RTL Today (immo | auto).