Géint 1.30 Auer an der Nuecht op en Dënschdeg gouf een Abroch an ee Kleedergeschäft an der Côte d'Eich gemellt.

D'Police konnt 2 Leit festhuelen, déi och déi geklaute Kleeder bei sech haten. Si hate schonn Rendez-vous beim Untersuchungsriichter. Iwwerdeems gouf et an der Mëttesstonn nei Abréch, zu Lëntgen an der Rue des Ecoles, um Lampertsbierg an der Rue Belle-Vue an um Cents an der Rue des Pommiers.