De Buergermeeschter kritt reprochéiert, fir nach virun de Komplementarwalen e Sonndeg de Budget 2022 duerchdrécken ze wëllen.

An der klenger Ost-Gemeng Lenneng kënnt d’politescht Liewe schonns zanter enger Zäitchen net méi zur Rou. D’Stëmmung bannent dem Gemengerot schéngt alles wéi net gutt, Komplementarwale stinn dëse Sonndeg virun der Dier, well am Juni zwee Schäffen demissionéiert hunn.

Ausgerechent elo wéilt de Buergermeeschter vun der Majorzgemeng, den Arnold Rippinger, nach e Mëttwoch den Owend am Gemengerot de Budget 2022 duerchdrécken.

Op soziale Reseauen zirkuléiert e Schreiwes an deem et heescht "de Buergermeeschter versicht, a leschter Minutt verschidden Decisiounen ze erzwéngen", well hien Angscht hätt, no de Komplementarwale keng Majoritéit méi am Gemengerot ze hunn.

RTL-Informatiounen no wier awer emol net ganz kloer, ob elo e Mëttwoch den Owend da fir oder géint de Budget gestëmmt gëtt.

D’Oppositioun mengt op eis Nofro hin, et géing näischt direkt fir oder géint de Budget schwätzen, well et wier net vill Substantielles dran. Besser géing een awer fannen, wann déi 3 nei Conseilleren, déi e Sonndeg gewielt ginn, géinge mat iwwert de Budget ofstëmmen. E komplette Gemengerot vun 9 Leit eben.

Datt de politesche Klima an der Gemeng Lenneng um Déifpunkt ass, dorop dierften och d’Demissiounen am Summer vun 2 Schäffen an engem Conseiller hindeiten. Am Juni haten d’Josiane Bellot an de Marc Thill als Schäffen demissionéiert. D’Josiane Bellot gouf duerch de Claude Leuck ersat, de Marc Thill ass nach bis haut am Interim op sengem Posten, well nach keen Ersatz fonnt ass. Am Juli war dunn de Robert Back als Conseiller zeréckgetrueden. 2019 war et de Joël Wagener.

Bei de Komplementarwalen dëse Sonndeg kandidéiere 7 Leit fir déi 3 fräi Posten am Lennenger Gemengerot.

2017 bei de Gemengewale war den aktuelle Buergermeeschter mat 365 Stëmmen de Fënneftgewielten. Éischtgewielt waren den Daniel Hoffmann an den Daniel Gillen, déi sech zur Oppositioun zielen.