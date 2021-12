Op enger Fläch vu 37 Hektar soll aus enger Monokultur e Mëschwald entstoen.

Tëscht Bierden a Buerschent ass eleng d'Vue op d'Buerg hir Sue wäert. Op der Plaz, genannt "Réngelschleed", haten an hu jonk Leit hir Hänn voll ze dinn. Op enger Surface vu ronn 37 Hektar ginn nämlech nei Beem gesat. Ënner anerem d'Kanner aus der Maison Relais vun Ierpeldeng un der Sauer hunn hei aktiv gehollef. De Startschoss fir d'Aktioun "Zesumme planze mir de Bësch vu muer" ass en Dënschdeg, den 23. November offiziell gefall.

Virun e puer Joer goufen hei eng ganz Partie Beem ofgeholzt. Dat ware Fiichten an Douglasien. Mëttlerweil huet d'Gemeng Ierpeldeng un der Sauer den Terrain opkaaft - am Total 45 Hektar. Zil ass et aus enger Monokultur e Mëschwald ze kreéieren.

Och eng 16 Schüler aus der Akerbauschoul hu sech un dësem Projet bedeelegt. Si sinn am éischte Léierjoer als Bëschaarbechter. Hei kënne si op eng ganz praktesch Manéier d'Theorie an d'Praxis ëmsetzen.

Déi Beem a Planzen, déi hei elo ugeplanzt ginn, si méi wiederresistent. Dat ass wéinst dem Klimawandel och onëmgänglech. Ënner anerem Eechen, Buchen a Lanne goufen an de Buedem gesat. Dobäi brauch et eng bestëmmten Technik.

Sou änlech Projeten ewéi hei am "Réngelschleed" gi vun der Naturverwaltung nach an anere Géigende vum Land ëmgesat.

Offiziellt Schreiwes

Startschuss für die Pflanzaktion «Zesumme planze mir de Bësch vu muer» (23.11.2021)

Communiqué par : ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable / Administration de la nature et des forêts

Anlässlich des nationalen Tag des Baumes 2021 organisierte die Gemeinde Erpeldingen an der Sauer (Erpeldange-sur-Sûre) am 23. November 2021 gemeinsam, mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung sowie der Naturverwaltung eine Pflanzaktion in der "Rëngelschleed" zwischen Bürden und Pütscheid. Tatkräftig unterstützt wurden sie von den Kindern der Maison Relais Sauerschlass sowie von Schülern aus der Ackerbauschule.

Im Jahr 2018 wurde auf dieser Fläche ein ehemaliger privater Nadelholzbestand komplett gerodet. Im darauffolgendem Jahr hat die Gemeinde Erpeldingen an der Sauer die Privatwaldfläche erworben und sich bereit erklärt diese in das bestehende Natura-2000-Gebiet „LU0001006 Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et du Lëllegerbaach" zu integrieren. Natura-2000-Gebiete sind Teil eines europaweiten Netzwerkes von Schutzgebieten zur Erhaltung gefährdeter oder typischer Lebensräume und Arten.

Ziel der Aktion war es, auf einer 37 Kektar großen Kahlschlagfläche den Beginn eines neuen artenreichen Mischwaldes einzuläuten.

Gepflanzt wurden unter anderem Eiche, Ahorn, Linde und Buche. Insgesamt sollen in den nächsten Jahren bis zu 89.000 Bäume gepflanzt werden. Neben der künstlichen Verjüngung wird aber auch auf die natürliche Verjüngung gesetzt und verschiedene Bereiche der natürlichen Sukzession überlassen.

Die Zielsetzungen der Pflanzaktion sind:

• Den Wald von Morgen gestalten: Etablierung eines standortgerechten, landschaftlich und ökologisch vielfältigen und naturnahen Waldökosystems.

• Pflanzen von Bäumen für mehr Klimaschutz: Wald entzieht der Atmosphäre beim Wachsen CO2, gleicht Temperaturschwankungen aus und erhöht die Luftfeuchtigkeit.

• Schaffung von wertvollen Lebensräumen für die Tier- und Pflanzenwelt: Wald fördert die biologische Vielfalt.

• Verbesserung der Ökosystemleistungen: Wald sorgt für saubere Luft, Wasser, Erosionsschutz und mehr Lebensqualität für den Menschen.

Finanziert wird diese Pflanzaktion durch den nationalen Klima- und Energiefonds.

In den kommenden Tagen werden landesweit in Zusammenarbeit mit den regionalen Außenstellen der Naturverwaltung Bäume für den Klimaschutz gepflanzt (s. Anhang). Informationen hierzu finden sie unter: www.emwelt.lu.