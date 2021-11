Hashtag "Yes we care" - esou ass eng Initiativ iwwerschriwwen, déi den Donneschdeg an alle Spideeler a Santés-Institutiounen am Land soll ofgehale ginn.

D'Dokteren, d'Infirmieren an d'Fleegepersonal, maache mobil a wëllen op d'Auswierkunge vun der Pandemie op hire Beruff an hiert Privatliewen opmierksam maachen. Dofir wëll een, diskret a roueg, eng symbolesch Gedenkminutt de Mëttwoch an der Mëttesstonn virun de jeeweilege Gebaier ofhalen. An engem Schreiwes vu Mëttwochowend heescht et, dass d'Kris, déi elo scho bal zwee Joer dauert, e Secteur, dee souwisou scho chronesch ënnerbesat wier, u seng Grenze géif bréngen. Communiqué "Yes we care" Am Communiqué, dee vun engem Koordinatiounscomité ënnerschriwwen ass, gëtt och Reklamm fir d'Impfung gemaach, an et gëtt deene Leit Merci gesot, déi sech bis ewell schonn impfe gelooss hunn. Impfe wierkt, appelléiert awer och, dass et héich Zäit wier ze handelen, och fir e neie Lockdown ze verhënneren.