Nieft dem Iwwerfall ass an der Nuecht op e Mëttwoch och an eng Rei Haiser uechtert d'Land agebrach ginn.

An der Nuecht op e Mëttwoch gouf zu Rodange kuerz no Mëtternuecht de Chauffeur vun engem Liwwerservice iwwerfall. Wou hien aus sengem Auto erausgeklommen ass, koumen zwee onbekannte Leit op hien duer an hunn him hir Waff gewisen. Si hunn de Mann opgefuerdert, säi Boergeld erauszeginn. No der Dot hunn déi zwee Täter sech a Richtung Péiteng aus dem Stëbs gemaach. Béid haten hiert Gesiicht mat engem Schal verdeckt. D‘Police huet eng Enquête lancéiert.

Tëscht Dënschdeg de Mëtten a Mëttwoch de Moie gouf ausserdeem an eng Rei Haiser agebrach. Eng Kéier zu Ueweraanwen bei der Aanescht, an der Rue des Vignes zu Munneref an an der Rue Pletzer zu Bartreng. Et goufe Bijouen a Boergeld geklaut. Zu Rodange huet géint 1 Auer een Onbekannte probéiert, an ee Wunnhaus an der Rue Charlotte anzebriechen. Den Abriecher gouf awer vun der Fra iwwerrascht, déi am Haus wunnt, an huet sech doropshin a Richtung Avenue Gaasch duerch d'Bascht gemaach.

Zwee presuméiert Drogendealer op der Gare gepëtzt

Den Dënschdeg sinn am Garer Quartier am Nomëtteg bei enger Kontroll zwee presuméiert Drogendealer in flagrante delicto erwëscht ginn. D'Beamten hunn dobäi 34 Drogebulle saiséiert. Fir ze iwwerpréiwen, op si nach Drogen an hirem Kierper transportéieren, huet de Parquet eng klinesch Analys ordonéiert. Bei engem vun de presuméierte Kriminellen ass dobäi tatsächlech eppes fonnt ginn. De Parquet huet doropshin ugeuerdent, datt déi zwou Persoune solle festgeholl ginn. D'Géigestänn goufe saiséiert. De Mëttwoch de Moie goufen déi zwee Männer dem Untersuchungsriichter virgefouert.