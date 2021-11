Hie gouf vun der Justizministesch Sam Tanson um Mëttwoch vereedegt. Hien trëtt seng Funktioun den 1. Dezember un.

Hie war bis ewell President de Chambre op der Cour d'appel.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Mercredi, le 24 novembre 2021, la ministre de la Justice, Sam Tanson, a procédé à l'assermentation de Thierry Hoscheit, président de chambre à la Cour d'appel, en tant que conseiller à la Cour constitutionnelle avec effet au 1er décembre 2021.

La cérémonie a eu lieu en présence du président de la Cour supérieure de justice et de la Cour constitutionnelle, Roger Linden, du président de la Cour administrative et vice-président de la Cour constitutionnelle, Francis Delaporte, et du procureur général d'État, Martine Solovieff.