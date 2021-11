Hie kritt jo reprochéiert, den Untersuchungsriichter Filipe Rodrigues intimidéiert a beleidegt ze hunn.

Den Affekot vum Maître André Lutgen, de François Prum, schwätzt a senger Plaidoirie vun engem fläissegen Affekot, dee just seng Aarbecht wollt maachen an ongedëlleg war, well bei sengem Fall als Affekot vun ArcelorMittal all Stonn, an där et net virugeet, Dausende vun Euro verluer ginn.

Hie wier Victime dovunner ginn, datt den Untersuchungsriichter him net geäntwert huet. Am Prozess hat den Untersuchungsriichter dann och gesot, hien dierft jo souwisou och net mat Affekoten iwwert Affären, déi lafen, um Telefon schwätzen.

Vun "Drockmaachen" op en Untersuchungsriichter kéint keng Rieds sinn, schliisslech hat dësen emol keng Connaissance vun engem Mail un 2 Minister an d’Procureur général d’Etat. Den André Lutgen konnt och guer net wëssen, dass d’Procureur général d’Etat d’Mail géing un aner Leit, dorënner den Untersuchungsriichter, weiderleeden. Den Tatbestand vun Aschüchterung géing och net virleien, well dofir misst och eng Intentioun vum Auteur virleien, déi hei net gi wier, wéi den Affekot vum Ugekloten de Max Lehnen betount.

D’Plaidoirie vun der Defense ass dem Riichter awer ze laang ginn a se wier ouni nei Momenter: "Eng Medail kritt de Maître André Lutgen hei net, kënnt der mer soen, wou der hei nach hiwëllt", huet hie sech renseignéiert. Schliisslech wier jo schonn en Acquittement an deenen 2 Fäll gefrot. No engem kuerze Wuertwiessel huet d’Defense vum Ugekloten dunn awer nach hir Plaidoyeren um Mëttwoch ofgeschloss.



De Conseil de l’Ordre hat och scho virum Ufank vum Prozess am Juni festgehalen, datt de Maître André Lutgen a senge Mailen net géint den Deontologiekodex verstouss hätt.



Och op dem Prozessdag um Mëttwoch waren eng ronn 30 Affekote komm, fir dem André Lutgen hir Ënnerstëtzung ze weisen. Méi wéi ëm den André Lutgen geet et hei bei dësem Prozess ëm d’Independence vun eiser Professioun, hat de François Prum dann direkt am Ufank vum Prozess gesot.



Um Donneschdeg de Moie geet de Prozess da virun.