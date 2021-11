Fir richteg mam Problem Gewalt am Stot ëmgoen ze kënnen, krut d'Personal vum Escher CHEM elo eng speziell Formatioun.

Gewalt geint Fraen / Rep. Sabrina Backes

Gewalt géint Fraen ass dacks net visibel an awer kënnt se an all Altersgruppen a Schichten an der Gesellschaft vir. Dat weisen och d’Zuelen: zejoert goufen et dowéinst eng 950 Police-Interventiounen an et goufen eng 280 Expulsioune wéinst haislecher Gewalt decidéiert. Am Kader vun der „Orange Week“, déi sech géint Gewalt u Meedercher a Fraen asetzt, organiséiert de CHEM speziell Formatioune fir hiert Personal.

E Mëttwoch ass den internationalen Dag, deen d'Gewalt géint Fraen an de Fokus hëlt. Duerch d’Pandemie an de Confinement huet sech d‘Situatioun vu Fraen, déi Gewalt ausgesat sinn, zougespëtzt. De geneeën Ausmooss ass onkloer, well vill Virfäll ginn och net der Police gemellt. Et gëtt also eng héich Donkelziffer. Wéi eng Auswierkung de Confinement op betraffe Fraen hat, erkläert d’Rita Duarte, Resonsable adjointe aus der Psychiatrie vum CHEM: „D’Leit ware confinéiert, also hu missten zesumme liewen. Hir Gewunnechte waren anerer, se konnten net méi eraus goen an e bësse pausen. An dat mécht, datt den Drock vill méi an d’Luucht gaangen ass, bis zur Explosioun an do krute mer och vill ugeruff op eisem Centre de crise, déi et net méi ausgehalen hunn an net méi wousste wouhi mat sech.“

Concernéiert Frae kommen aus allen Altersgruppen a Schichten. Se si vu psychescher a kierperlecher Gewalt betraff. Et ass awer ëmmer nach een Tabuthema.

Dat mécht et ëmmer méi wichteg, datt iwwert de kriddelege Sujet sensibiliséiert gëtt an et keen Tabu bleift. Dat soten sech och d’Responsabel aus dem CHEM a bidde lo eng speziell Formatioun fir hiert Personal ze sensibiliséieren.

Dacks trauen sech concernéiert Fraen awer net de Probleem unzeschwätzen, well se emotional oder finanziell ofhängeg si vun hire Partner. An der Formatioun léiert d‘ Personal geziilt wéi ee concernéiert Frae kann hëllefen. Dat wichtegst ass mol Vertrauen zu de Patientinnen opzebauen.

Do ginn et verschidde Méiglechkeeten, wéi een hëllefe kann... D'Rita Duarte: „A wann dann eng Vertrauensbasis do ass ass, kucke mer, wat braucht der? Wéi kenne mer iech lo am beschten hëllefen? Wat braucht der? Braucht der momentan Distanz a mer kennen iech hëllefen, andeems mer iech lo puer Deeg hospitaliséieren? Oder géif et iech hëllefe fir de Kontakt mat eis bäizebehalen an an ambulant Gespréicher ze kommen?“

Wann d’Patientinnen der Hëllef zoustëmmen, kontaktéiert de CHEM zoustänneg Associatiounen, wéi „Pro Familia“, oder de „Foyer sud“. Si kënnen d’Affer da weider betreien.

Den Interessi un der Formatioun ass grouss. Sou hunn sech 60 Persounen aus verschiddene Beräicher aus dem Spidol dofir ageschriwwen. Dorënner ass och d‘Infirmière Silvana Antunes: „D’Gewalt ass en Tabuthema a mir sinn eis einfach net bewosst, dass et einfach nach ze vill Gewalt zu Lëtzebuerg an iwwerall an Europa gëtt a voilà, et ass fir mer wierklech e Bild ze maachen, wéi schlëmm et hei zu Lëtzebuerg ass aktuell“.

Am Kader vun der Orange Week, déi nach bis den 10. Dezember geet sollen awer och Patienten a Visiteure vum CHEM op de Sujet vun der „Gewalt géint Fraen“ opmierksam gemaach ginn.

Et ass en Thema deen awer och baussent vun der Orange Week muss Opmierksamkeet kréien a bekämpft gi muss. Ween Zeie vu Gewalt ginn ass oder selwer betraff ass soll den 113 kontaktéieren, de Site violence.lu consultéieren oder d’Helpline Violence uruffen op der 2060 1060.

Den offizielle Communiqué