De Spezialist fir Infektiounskrankheete sot am RTL-Interview nach, datt ee méi wäit wéi bis elo misst goen an net bis op de leschte Stëppel waarde sollt.

Eng verfeelten europäesch Politik wär mat Schold, datt mer nees virun engem Corona-Wanter sti mat iwwerfëllten Intensivstatiounen a villen Doudegen, seet de Spezialist fir Infektiounskrankheeten Dr. Gérard Schockmel am RTL-Interview.

"Net bis op de leschte Stëppel waarden"

Am Gesondheetssecteur misst séier eppes korrigéiert ginn. Spideeler, Altersheemer, de Secteur vun der Fleeg doheem, missten endlech wëssen, wien ass geimpft a wien net, nëmmen esou kéint de Risiko geréiert ginn.

Eng Impfflicht fir de Gesondheetssecteur steet fir de Gérard Schockmel ausser Fro. "Dat ass den Hippokrates Eed, dat gehéiert zu eiser Beruffsethik an dat soll net duerch gesellschaftspolitesch Froen iwwerlagert ginn."

Wichteg wär et, och beim CovidCheck d'Identitéit z'iwwerpréiwen, well et hei ze einfach wär, fir ze fuddelen. Et bräicht ee vläicht net esou wäit ze goe wéi zum Beispill an den USA, wou Leit och a Betriber entlooss ginn, wa se net geimpft sinn. "Mä mir mussen awer méi wäit goe wéi bis elo a mer sollen net bis op de leschte Stëppel waarden."

Klore Beweis fir d'Wierksamkeet vum Vaccin

"Déi, déi net geimpft sinn, maachen tëscht 95 an 98 Prozent aus vun de Patienten op der Intensivstatioun." Dat wär e klore Beweis fir d’Wierksamkeet vun den Impfungen, sou de Spezialist fir Infektiounskrankheeten Dr. Gérard Schockmel.

Datt den Impfschutz géif ofhuelen, wär net ongewéinlech. Den Intervall tëscht den zwou éischten Impfunge wär ze kuerz gewiescht. Elo hätt ee méi Erfarung mat de Covid-Impfstoffer. Dofir wär et och elo normal fir eng 3. Impfung ze kréien, och fir de Laangzäitschutz ze stäerken.

Wichteg Informatioune fir Impfung bei Kanner

Et wär richteg gewiescht, fir d'éischt Erfarunge bei Erwuessener an dono bei Jugendlechen ze sammelen, ier ee Kanner impft. Datt elo esou vill Leit weltwäit geimpft wären, hätt déi néideg a wichteg Informatioune bruecht. Normalerweis géif de Vaccin och gutt vu Kanner verdroe ginn. Hiert Immunsystem wär relativ op, eng iwwerdriwwe Reaktioun bei Kanner wär onwarscheinlech. A bei der Impfung vu Kanner géif et och ëm de Schutz vu Leit am direkten Ëmfeld goen, besonnesch eeler a vulnerabel Persounen.

En Donneschdeg soll déi europäesch Medikamentenagence Ema iwwer d'Zouloossung vum Impfstoff vu Biontech/Pfizer fir Kanner tëscht 5 an 11 decidéieren.