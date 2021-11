Géint 21.45 Auer ass zu Péiteng an der Rue de la Piscine eng Persoun vun engem Auto ugestouss ginn.

Ee Blesséierte gouf et jeeweils bei enger Kollisioun vun zwee Gefierer e Mëttwoch am fréien Owend. Eng Kéier zu Schëffleng an eng Kéier op der A3 tëscht Léiweng an dem Beetebuerger Kräiz.

Bei engem Accident op der N12 Räichel-Rippweiler blouf et no enger Kollisioun vun 2 Autoe beim Materialschued.