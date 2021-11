D'Police mellt an der Nuecht op en Donneschdeg eng Kollisioun tëscht engem Auto an engem Bus. Donieft haten zwou weider Persounen ze vill gedronk.

Kuerz virun 23.30 Auer koum et op der A3 zu engem Accident tëscht engem Auto an engem Bus. Wéi de Buschauffer op d'Autobunn a Richtung Frankräich opgefuer ass, wollt den Automobilist, deen op der Pannespuer stoung, nees op d'Fuerbunn opfueren, woubäi et dunn zu enger Kollisioun koum. Op der Plaz war den Alkoholtest vum Automobilist positiv ausgefall. Hien huet missen de Permis ofginn.

Kuerz no Hallefnuecht gouf der Police e Gefier op der B7 op der Héicht vu Schieren wéinst senger Fuerweis gemellt. Bei der Kontroll konnt och hei en ze héijen Alkoholtaux festgestallt ginn. De Permis gouf agezunn.

Och an der Stad an der Rue Bender huet géint 3 Auer en Automobilist wéinst senger Fuerweis op sech opmierksam gemaach. Den Alkoholtest war positiv ausgefall, de Permis huet awer net missen agezu ginn, well d'Resultat ënner 1,2‰ louch.

Droge saiséiert

Um fréie Mëttwochowend war der Police an der Rue du Fort Neipperg an der Stad e Chauffer wéinst senger opfälleger Fuerweis gemellt ginn. Bei der Kontroll hunn d'Beamten eng metalle Këscht mat 5 Gramm Marihuana am Auto séchergestallt. Den Automobilist gouf protokolléiert.

Am Laf vun der Nuecht gouf zu Esch eng Persoun gemellt, déi offensichtlech Hëllef gebrauch huet. D'Polizisten konnten en ze héijen Alkoholafloss feststellen an hunn d'Persoun an de Passagearrest bruecht. Och hei konnte 70 Gramm Haschisch séchergestallt ginn.