En Dënschdeg tëscht 14.30 an 16 Auer gouf de Capot an déi komplett lénks Säit vun engem Auto an der Rue de la Ferme mat engem spatze Géigestand zerkraazt.

Zeien, déi eppes zu der Dot gesinn hunn, si gebiede sech beim Policebüro Réiserbann iwwer Telefon um 244 61 1000 oder per Mail op den police.reiserbann@police.etat.lu ze mellen.