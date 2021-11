Um Donneschdeg war et am Prozess Lutgen um Vertrieder vum Parquet fir de Requisitoire. D'Urteel ass fir den 23. Dezember.

Um Donneschdeg war dann am Prozess an deem de Maître André Lugen viru Geriicht steet, well hie soll Drock op en Untersuchungsriichter ausgeüübt hunn, de Vertrieder vum Parquet mat sengem Requisitoire drun.

Dëse fuerdert fir den Ugekloten eng Geldstrof vun 2.000 Euro, an huet natierlech en anert Bild vun der ganzer Affär, wéi vun der Defense vum Ugekloten ugefouert gi war. Direkt e puer mol war ze héieren: "Dat geet dach net". Hien ass der Meenung, de Maître André Lutgen hätt a voller Intentioun gehandelt, fir Drock op den Untersuchungsriichter ze maachen, a seng Liberté d’expression mat dem Contenu vun de Mailen, déi hie gemaach huet, iwwerschratt.

Den Affekot vum Ugekloten, de François Prum huet dann un de Vertrieder vum Parquet appelléiert. De Parquet soll sech gutt iwwerleeën, fir en Affekot ze poursuivéieren, well dat kéint dann och als Intimidatioun gesi ginn, besonnesch wann den Ugekloten onschëlleg ass.

De Maître André Lutgen huet da beim leschte Wuert gesot, hie géing bei der geréngsten Amende, déi gesprach gëtt, an Appell goen.

D'Urteel ass dann den 23. Dezember.