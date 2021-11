Zanter Wochen stieche sech hei am Land besonnesch vill Jonker ënner 14 Joer un.

D'Regierung dierft e Freideg wéinst der aktueller Infektiounslag nei Restriktiounen an der Schoul decidéieren. Zanter Woche stieche sech besonnesch vill Jonker ënner 14 Joer mam Coronavirus un. Et wier elo un der Zäit ze reagéieren, huet dës Woch den Enseignantssyndikat SNE gefuerdert.

Corona-Fäll an de Schoulen Patrick Remakel: Et gëtt ëmmer méi schwéier, den Unterrecht ze assuréieren

D'lescht Woch gouf et an där Alterstranche ganzer 61 Prozent méi Infektioune wéi an der Woch virdrun. D'Schoul, haaptsächlech d'Grondschoul ass déi zweetheefegst Infektiounsquell. Dat well hei besonnesch vill net-geimpfte Leit openeentreffen. Et géif ëmmer méi schwéier ginn, Schoul ze halen, sou nach d'SNE e Mëttwoch.

Eng Pist bei de méiglechen Adaptatioune vun den aktuelle sanitäre Mesuren, déi am Regierungsrot wäerten diskutéiert ginn, ass méi eng generaliséiert Maskeflicht, wéi schonn am leschte Wanter, also och am Klassesall. Et dierft ee sech awer net dorobber limitéieren. Am Kader vu der Emissioun "Dir huet d'Wuert", sot de Santésdirekter Dr. Jean-Claude Schmit bei eis et wier duerchaus méiglech, datt verschidden Adaptatioune kommen fir fir méi Sécherheet an der Schoul ze suergen.

Extrait Dr. Jean-Claude Schmit

Déi national Elterevertriedung war an ass och haut kee Frënd vun der Maskeflicht am Klassesall. Fir de President Alain Massen misst een d'Infektioune bei de Kanner virun engem gesamtgesellschaftlechen Niveau kucken. D'Kanner an déi Jonk hätte vill Affer bruecht fir de Rescht vun der Populatioun ze schützen.

Extrait Alain Massen

An der Schoul sollten d'Restriktiounen differenzéiert an den Asaz kommen. Eng generaliséiert Maskeflicht also héchstens an deene Gebaier, déi vill Fäll hunn, sou nach den Alain Massen. Donieft kéint sech déi national Elterevertriedung eng méi breet Test-Offer virstellen.

Alleguerten Acteure si sech awer iwwert eppes eens. Et misst alles gemaach ginn, fir ze verhënneren, datt d'Schoulen nach emol missten zougemaach ginn.

E geneeën Iwwerbléck iwwert d'Infektiounslag an de Schoulen ze hunn, ass schwéier. Zanter der Rentrée ginn nämlech keng detailléiert Zuele méi vum Educatiounsministère verëffentlecht. No der CSV, huet och elo d'LSAP, an der Persoun vum Francine Closener, dozou eng parlamentaresch Fro gestallt, fir gewuer ze ginn, fir wat déi Rapporten net méi gemaach ginn a wéi d'Infektioune sech zanter September entwéckelt hunn. Den Ament tauchen d’Clusteren decaléiert just nach an der Retrospektiv vun der Santé op.