D’Bierger hätten hir Stëmm geklaut kritt, seet de Luc Deitz, President vum Comité d’Initiative.

Hie stoung dem Petitionär Gérard Koneczny rhetoresch zur Säit. Si konnten an der Chamber hir Petitioun den Deputéierte virstellen. D‘Petitioun hat de rekordverdächtege Quorum vun 18.645 Stëmmen erreecht.

Déi Deputéiert waren da beméit ze erklären datt d’Fuerderung vun engem Referendum iwwert d’Revisioun vun der Verfassung gerechtfäerdegt wier, mee d’Motivatioun géing op komplett falschen Tatsaache berouen. De Gérard Koneczny huet gesot, hien hätt d‘Petitioun op der Grondlag vun den Informatioune gemaach, déi hien dee Moment hat.

Den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser huet dann am dacksten d’Wuert ergraff. Hien sot, et géing hei an éischter Linn ëm d’Fuerderung goen, e Referendum anzeféieren, alles anescht wier den Ament zweetrangeg. Hei soll e Walverspriechen agehale ginn, an et geet elo net ëm d’Meenung iwwert de Contenu vun der Verfassung.

D’Presidentin vun der Petitiounskommissioun, d’Nancy Kemp-Arendt, huet da gemengt, et kéint ee feststellen, datt nach vill Ängschten do wieren, an et misst onbedéngt nach besser informéiert ginn.

Um Schluss huet och nach de Premier d’Wuert geholl. D’Regierung kéint sech net a lafend Prozeduren amëschen, dofir wier een un legalem Niveau elo hei blockéiert.

No dem Huis Clos ass d’Presidentin vun der Petitiounskommissioun dann nach virun d’Press getrueden. Si hätt sech vun de Parteie méi Explikatiounen doriwwer gewënscht, wisou et elo net méi zu engem Referendum komme soll. Ma et wier decidéiert ginn, datt ee géing bei der Decisioun bleiwen.

De Petitionär selwer, de Gérard Koneczny, huet sech dann net zefridde gewise mam Ausgang vum Debat. Hie bleift dobäi, datt et e Versprieche vun der Regierung war, wat ze hale wier. Wann d’Populatioun gutt informéiert wier, géing et schliisslech och näischt ginn, wat géint eng Verfassungsrevisioun schwätzen. Mee et hätt ee wuel Angscht virun engem Nee, sou seng Aschätzung.