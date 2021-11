E Freideg den Owend kéint et tëscht 18 Auer an Hallefnuecht zu lokale Schnéifäll kommen.

Et ass Meteolux no méiglech, datt am Süde vum Land tëscht engem an dräi Zentimeter falen, am Norde kann et bis zu sechs Zentimeter ginn.

D'Wiederkaarten am Iwwerbléck