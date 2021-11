Um Terrain, méi präzis an de Laboratoiren, mierkt een aktuell, datt sech méi Leit nees wëllen oder mussen teste loossen.

Demande no COVID-Tester, virun allem och PCR-Tester ass déi leschte Wochen nees immens geklommen. Grënn ginn et e puer: d‘Mise en Place vum CovidCheck zanter dem 1. November an d‘Reprise vun den Infektiounszuelen zanter 3 Wochen. Déi lescht Woch waren et hei knapp 24.000 Tester, e plus vu 4.500 par Rapport zur Woch virdrun. Virun allem virun de Chrëschtdeeg erwaart ee sech nach méi Demande.

An deem Kader huet ee beim Bionext-Laboratoire nach eng Kéier 20 Infirmière fir Prelevementer agestallt. Keng einfach Aarbecht, esou de Jean-Luc Dourson. Virun allem d'Penurie u Personal géif dem Ausbau vun de Servicer am Wee stoen.

„Op d'mannst um technesche Niveau ass d‘maximal Capacitéiten un Tester, déi mer maache kënnen, kee Problem. Den Ament hu mer d‘Equipement fir 3.000 bis 3.500 Tester den Dag ze analyséieren. D‘Limitatioun kënnt awer um Niveau vun de Prelevementer, mir fanne keng Infirmière méi, et ass ganz komplizéiert ginn.“

Aktuell mécht de Labo eng 2.000 bis 2.500 Tester den Dag. D'Resultater sinn normalerweis bannent 24 Stonne prett. Kënnt et zu Retarden, géif dat dacks doru léien, datt ordonéiert PCR-Tester virgeholl ginn.

„Aktuell ginn iwwer 70 Prozent vun den Tester, déi mer maachen, vun der Inspection Sanitaire oder dem Contact-Tracing ordonéiert. Dat heescht, datt mer vill Leit mat Symptomer testen a Patienten, déi mat enger Persoun a Kontakt waren. Mir si gesetzlech obligéiert, déi virzehuelen. Persounen, déi da fir en Test fir an d‘Vakanz kommen, mussen dann, deemno, e bësse méi laang op e Resultat waarden.“

Bei Laboratoire Réunis ginn d‘Prelevementer aktuell gréisstendeels op Rendez-vous geholl. Duerch déi héich Demande muss een och emol 1 bis 2 Deeg Gedold hunn, erkläert de Bernard Weber vu Laboratoires Réunis

„Mir hunn zwee System iwwer Rendez-vousen. Dat an eisen Drive-In an an onsereen anere spezifeschen Zentren. Fir déi Leit, déi elo awer an d‘Spidol musse goen, fir e medezinesche Agrëff, kënnen d'Leit och spontan an ee vun eise Prisenzentere goen.“

Déi aktuell grouss Nofro u Covid-19-Tester hätt keen Impakt op déi aner Analysen, heescht et vu béide Laboratoiren. Dat dierft och an Zukunft esou bleiwen.