De Konsumenteschutz ULC huet de Freideg an engem Communiqué erkläert, datt de LuxTrust-Token am Laf vum nächste Joer soll ofgeschaaft ginn.

Clientë sollen deemno am Laf vum Joer 2022 op de LuxTrust-Mobile oder LuxTrust-Scan ëmklammen, wat der ULC no fir vill Konsumenten net onproblematesch ass. De Banke gouf dës Ëmstellung allerdéngs duerch eng europäesch Direktiv operluecht. Dëst well LuxTrust-Mobile méi sécher wier, wéi den Token. Vill Cliente géingen de Konsumenteschutz elo scho mat Froe kontaktéieren, well si vun hire Banken opgefuerdert goufen, an noer Zukunft vum Token op de LuxTrust-Mobile oder LuxTrust-Scan ze wiesselen.

All Bankeclientë missten dowéinst am Laf vum kommende Joer op de Smartphone wiesselen, esou d'ULC. Och fir Demarchen op MyGuichet.lu gëtt den Token den Ament nach agesat. Lëtzebuergesch Banke géingen op hire Websäiten a Schrëtt-fir-Schrëtt-Uleedungen doriwwer opklären, wéi ee vum Token op de LuxTrust-Mobile wiessele kann. Op den Opbau vum Online-Banking vun deene jeeweilege Banken hätt de Wiessel keen Impakt, sou de Konsumenteschutz.

Op Nofro hi confirméiert d‘Firma LuxTrust, dass een de Bankclientë schonn zanter zwee Joer recommandéiert, vum Token op de Smartphone ze wiesselen, fir hir Identitéit beim Online-Banking ze verifizéieren. Allerdéngs wär dat kee "Must" an et wär och nach net virauszegesinn, dass dee Wiessel mëttelfristeg obligatoresch géif ginn, esou eng Spriecherin vu LuxTrust.

De Konsumenteschutz constatéiert am Schreiwes och, dass all d‘Banken hir Clienten awer op hiren Internetsitten informéieren, ewéi dëse Wiessel funktionéiert. Fir d'éischt mussen d'Clienten d‘App "LuxTrust Mobile" am App-Store oder bei Google Play op hirem Smartphone eroflueden. Si musse sech an der App aloggen a kréien do déi weider Schrëtt erkläert. D'ULC recommandéiert Clienten, déi Schwieregkeeten hu sech mat hirer Bank iwwer Telefon a Kontakt ze setzen, respektiv e Rendez-vous ze froen.

Fannt hei dee komplette Communiqué vun der ULC.