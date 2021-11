Genee wéi an aneren EU-Länner, wéi z.B. an der Belsch an Holland, kéint et och hei am Land nees zu verschäerften Anti-Covid-Restriktioune kommen.

Deemno war d'Regierung e Freideg beieneen, wou virun allem d'Neiinfektiounen an de Schoulen am Mëttelpunkt stoungen. RTL-Informatiounen no, déi och d'Kolleege vun 100,7 gemellt hunn, kënnt d'Regierung ewell e Méindeg nees beieneen. Duerno dierften de Staatsminister an d'Gesondheetsministesch dann och virun d'Press trieden. Et kéint deemno duerchaus sinn, datt mat weidere Mesurë probéiert gëtt, d'Zuel vun de Kontakter nees ze limitéieren a grouss Evenementer besser ze cadréieren. Rieds geet vun enger exponentieller Dynamik, déi d'Corona-Neiinfektioune mëttlerweil areecht hätten. Deemno misst géigegesteiert ginn. Suerge mécht och den Impftaux, deen aktuell stagnéiert. Dat aktuellt Covid-Restriktiounsgesetz leeft u sech eréischt den 18. Dezember aus. Et kéint deemno sinn, datt et ewell virun dësem Datum en neie Gesetzestext gëtt, deen an d'Chamber geet.