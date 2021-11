An de Spideeler kéinte vun nächster Woch un nees nei Mesuren a Restriktioune gëllen, wat Visitten ugeet, sot den Dr Philippe Turk.

Hien ass President vun der Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois.

"Mir wäerten an den nächsten 2-3 Deeg eng Rei Mesurë preparéieren ënnert de Spideeler, fir datt mer vun nächster Woch un eng koherent Approche kënne proposéieren, fir de Risiko am Spidol ze reduzéieren. Dat geet haaptsächlech natierlech ëm d’Stringenz vun der Applikatioun vum CovidCheck, dat geet awer och ëm d’Visiteuren, et geet ëm all déi Leit, déi an an aus ginn am Spidol, dat si Liwweranten, dat si Stagiairen, etc. Mir proposéieren do an den nächsten 2-3 Deeg eng Rei Mesuren, déi mir och dann och der Press wäerte virstellen, fir datt d’Leit informéiert ginn."

E Freideg an der Mëttesstonn haten d’Spidolsdirekteren eng Videokonferenz, fir iwwert d’Situatioun ze beroden. Aktuell wär ee beonrouegt, wat Protektioun vum Personal an de Patienten ugeet, an dowéinst wëllen d’Spidolsdirekteren net weider waarden, mä virgräifen. Et wier besser, déi nei Mesuren an de Spideeler 3 Deeg ze fréi wéi 3 Deeg ze spéit ze huelen, esou den Dr Turk.

Déi geplangte Mesurë sollen der neier Situatioun ugepasst ginn.

“Déi konkret Mesurë musse frësch diskutéiert ginn, vue datt elo à la fois d’Impfzertifikater do sinn, och där falscher iwwregens, d’Identitéit vun de Leit muss kontrolléiert ginn, fir falsch Zertifikater z’evitéieren an da ginn mir haut mat den Tester anescht ëm wéi virun engem Joer, esou datt een d’Mesurë muss adaptéieren.”

Well d’Situatioun an eisen direkten Nopeschlänner méi uerg ass wéi zu Lëtzebuerg, kruten d’Spideeler och schonns prinzipiell Ufroen, ob de Grand-Duché auslännesch Patiente kéint ophuelen.